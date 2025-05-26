На рынок вернулась мода на один тип смартфонов

Lenta.ru

Производители смартфонов снова начали разрабатывать компактные устройства. Об этом сообщает издание GizChina.

На рынок вернулась мода на компактные смартфоны
© globallookpress.com

Журналисты медиа сослались на отчет известного инсайдера под ником Digital Chat Station, который рассказал, что Honor запланировала выпустить телефон с небольшим дисплеем. По его информации, модель Magic 8 Mini получит 6,3-дюймовый дисплей. Аппарат выйдет вместе с устройствами Magic 8 и Magic 8 Pro.

«Конечно, этот девайс не совсем мини, если вы ожидаете возвращения в эпоху 4-дюймовых или 5-дюймовых смартфонов», — заметили авторы.

Однако они подчеркнули, что новый гаджет будет заметно компактнее, чем большинство актуальных устройств, доступных в продаже. По их мнению, на рынок постепенно возвращается мода на небольшие гаджеты.

Также журналисты GizChina отметили, что подобные мини-смартфоны разрабатывают OnePlus, Xiaomi и другие производители. Они заключили, что устройства с небольшой диагональю удобнее держать и управлять ими одной рукой.

В начале мая инсайдер под ником Digital Chat Station заявил, что китайская корпорация Xiaomi приготовилась выпустить полноэкранный смартфон Mix 5. По мнению специалиста, мода на гаджеты с фронтальной камерой, спрятанной под дисплей, возвращается.

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