Ученые представили картину мира до 2050-го года

Эксперты Центра научно-технологического прогнозирования ВШЭ и их зарубежные коллеги представили исследование, охватывающее ключевые направления жизни общества до 2050-го года. Основой анализа стала система стратегического анализа iFORA, проанализировавшая свыше 750 миллионов документов.

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Среди многих прогнозов назовем несколько. Авторы утверждают, что уже к 2030 году кардинально изменится медицина. Ключевой элементом станет ранняя диагностика. Для этого в арсенале врачей появятся самые разные инструменты для мониторинга здоровья пациента в реальном времени, включая цифровых двойников.

Уже сейчас искусственный интеллект и роботы стремительно входят в медицину, а уже к 2040 году они возьмут на себя более 30% самых разных функций, которыми сегодня занимаются врачи. Причем речь не только о рутинных операциях. "Цифра" будет заниматься диагностикой, подсказывать врачам лучшие варианты лечения, а также принимать участие в сложных хирургических вмешательствах.

Еще одна важнейшая сфера будущего - энергетика. Уже сейчас идет бурное внедрение возобновляемых источников энергии, доля которых в ряде стран составляет около 40%. Но авторы прогноза делают ставку на энергию космоса. Еще недавно такой проект казался фантастикой, но уже в этом году Китай планирует осуществить эксперимент по передаче солнечной энергии с орбиты с помощью космической станции "Тяньгун". По оценкам исследователей, уже 2050-х начнется полномасштабное коммерческое использование космической энергии, способной заменить традиционные углеводороды.

Футурологи также не исключают маловероятные, но радикальные для человечества события, например, "сюрпризы" климата, революционные прорывы в разных сферах науки, способные изменить все прогнозы и сценарии развития.

Авторы подчеркивают, что цель работы - это создание реальных ориентиров для принятия стратегических решений в бизнесе и государственном управлении.