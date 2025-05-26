Представлен Xiaomi Civi 5 Pro

На презентации в Китае компания Xiaomi представила новое пополнение в линейке Civi – смартфон Civi 5 Pro.

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Устройство получило топовый чип Snapdragon 8s Gen 4 и сверхтонкие рамки вокруг дисплея толщиной всего 1,6 мм.

Дисплей

Xiaomi Civi 5 Pro оборудован 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2750 × 1236 пикселей и динамической частотой обновления 120 Гц. Яркость достигает впечатляющих 3200 нит, а также поддерживаются Dolby Vision, HDR10+ и ШИМ-регуляция яркости на частоте 2160 Гц. Поверх экрана – прочное защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2, а сканер отпечатка пальца интегрирован прямо под дисплей.

Производительность и начинка

В основе устройства лежит 8-ядерный чипсет Snapdragon 8s Gen 4, работающий в паре с графическим ускорителем Adreno 825. Объём оперативной памяти составляет 12 или 16 ГБ (LPDDR5X), а накопитель – 256 или 512 ГБ стандарта UFS 4.0. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

Камеры

Система камер включает три объектива:

Основной модуль:

50 Мп (сенсор Light Hunter 800), f/1.63, ЭФР 23 мм, оптическая стабилизация;

Ультраширик: 12 Мп, f/2.2, автофокус, угол обзора 120°;

Телеобъектив: 50 Мп, f/2.0, ЭФР 60 мм, 3.2-кратный оптический зум, макросъёмка с 10 см, OIS.

Фронтальная камера – 50 Мп (Samsung JNP), с автофокусом, для качественных селфи и видеосвязи.

Другие особенности

Смартфон поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, GPS, NFC, Dual SIM, а также оснащён USB-C и стереодинамиками с Dolby Atmos. Из коробки установлена фирменная оболочка HyperOS 2.0 на базе Android 15.

Габариты устройства – 157,05 × 73,2 × 7,45 мм (7,65 мм в кофейной версии), вес – 181/184 грамма в зависимости от расцветки.

Цена, цвета и доступность

Продажи Xiaomi Civi 5 Pro уже стартовали на китайском рынке. Смартфон предлагается в пяти цветах: Nebula Purple, Sakura Pink, Black, White и Ice Americano.

Цены: