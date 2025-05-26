Google перешла на тайваньские чипы TSMC для новых Pixel

Google намерена укрепить свои позиции на рынке смартфонов и планшетов Pixel, расширив сотрудничество с тайваньской компанией TSMC. Недавно представители Google посетили заводы TSMC на Тайване, чтобы заключить договор на производство чипов, который может продлиться от трех до пяти лет.
Ранее Google использовала для своих Tensor-чипов фабрики Samsung, однако с выпуском Tensor G5 компания переходит к TSMC. Это связано с трудностями Samsung в освоении нового 3-нанометрового технологического процесса, что приводит к задержкам и увеличению стоимости производства. Использование мощностей TSMC позволит Google получать необходимые процессоры более своевременно и по приемлемой цене, что важно для конкуренции с такими гигантами, как Apple, Qualcomm и MediaTek.
Tensor G5 станет первым чипом Google, изготовленным по технологии TSMC с использованием 3-нанометрового техпроцесса второго поколения. Хотя эта технология не самая новейшая на рынке — TSMC уже начала прием заказов на 2-нанометровые пластины — она позволит Google приблизиться по производительности и энергоэффективности к конкурентам.
Согласно информации, партнерство Google и TSMC охватит как минимум несколько поколений устройств Pixel.