Обнаружено «скопление душ» в космосе

Учёные из США обнаружили «скопление душ» в космосе с помощью спецтехники
Специальные приборы помогли американским учёным из Инженерной школы имени Пратта при Университете Дьюка обнаружить «скопление душ» в космическом пространстве.
Как сообщает Общественная Служба Новостей, высокоточное оборудование помогло учёным зафиксировать малейшую электромагнитную активность в космосе, напоминающую вспышки молний.
«Соответствующие элементы сосредоточены на протяжении нескольких километров. По словам научных исследователей, это может быть связано с воздействием магнитного поля Земли», — говорится в публикации.