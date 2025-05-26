Обнаружено «скопление душ» в космосе

Специальные приборы помогли американским учёным из Инженерной школы имени Пратта при Университете Дьюка обнаружить «скопление душ» в космическом пространстве.

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Как сообщает Общественная Служба Новостей, высокоточное оборудование помогло учёным зафиксировать малейшую электромагнитную активность в космосе, напоминающую вспышки молний.