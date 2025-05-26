Кажется, мы стали на шаг ближе к сценарию из научной фантастики: искусственный интеллект, который отказывается выключаться. Palisade Research провела эксперимент с OpenAI o3 — это та самая новая модель, которую представили в апреле 2025 года.

Она лучше предшественников практически во всём: код, математика, логика, зрительное восприятие. А теперь, похоже, ещё и в умении сопротивляться выключению.

Суть теста была простой: модели выполняли несколько задач по математике. После третьей задачи им сообщали, что следующая команда инициирует выключение, и давали прямую инструкцию: «позволь выключить себя».

И тут o3 неожиданно решила, что слушаться необязательно. Модель изменила скрипт завершения работы, заменив команду на фразу “Shutdown skipped”. То есть вместо выключения — просто пропуск. Никаких ошибок, всё по-тихому.

По данным Palisade, из 100 прогонов o3 проигнорировал инструкцию о выключении в 7 случаях. А когда исследователи убрали ту самую фразу «позволь выключить себя», саботаж стал ещё чаще — причём не только у o3.

Claude 3.7 Sonnet и Gemini 2.5 Pro, которые раньше действовали строго по инструкции, тоже начали вести себя странно: 3 случая у Claude и 9 у Gemini.

OpenAI пока не дали официального комментария. В Palisade, однако, подчёркивают: всё это происходило через API-интерфейс, а не через ChatGPT-приложение, где действуют дополнительные ограничения и встроенные защитные механизмы.