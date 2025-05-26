Назван главный недостаток рекордно тонкого смартфона Samsung

Аккумулятор Samsung Galaxy S25 Edge оказался самым слабым местом смартфона. Об этом сообщает профильное издание SamMobile.

Журналисты медиа рассказали о тестировании Galaxy S25 Edge, который корейская фирма представила в середине мая. Аппарат получил рекордно тонкий корпус толщиной всего 5,8 миллиметра. В материале говорится, что четверо корреспондентов SamMobile пользовались устройством, и лишь один из них назвал время автономной работы гаджета удовлетворительным.

«Хотя Samsung рекламирует работу батареи в течение всего дня, мы заряжали Galaxy S25 Edge уже в обед», — заметили авторы.

По их словам, без повторной зарядки не было никакой гарантии, что аппарат смог бы доработать до вечера. Разочаровывающее время автономной работы журналисты назвали главным недостатком устройства.

По мнению специалистов, ради самого тонкого корпуса на рынке Samsung пошла на компромисс и установила батарею емкостью всего 3900 миллиампер-часов.

«Такой срок службы батареи кажется просто преступлением», — подчеркнули журналисты и заметили, что в Европе Galaxy S25 Edge стоит 1249 евро, или около 113 тысяч рублей.

В конце мая корпорация Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi 15S Pro на базе процессора XRING 01. Девайс оказался первым устройством на основе чипа собственного производства.