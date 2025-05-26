Ученым удалось раскрыть тайны древних украшений Евразии

Ученым ЧелГУ удалось исследовать древние украшения и керамические формы эпохи бронзы, которые были найдены в Урало-Казахстанских степях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал «Вестник археологии, антропологии и этнографии».

Украшения, включая крестовидные подвески, относятся к алакульской культуре и датируются XVIII–XVII веками до н. э. Эти артефакты, обнаруженные с 1970-х годов, свидетельствуют о раннем развитии ювелирного искусства.

Крестовидные подвески были символами высокого статуса и найдены в богатых погребениях, вероятно, принадлежавших знатным женщинам. Также ученые обнаружили литейные формы из талька и загадочные керамические «блюдца» с крестообразными отпечатками, датируемые XVIII–XVI веками до н. э.

«Блюдца» не использовались как литейные формы, но спектрометрический анализ показал наличие свинца и олова, что указывает на их связь с металлообработкой. Возможно, они применялись в ритуальных целях.

Исследование подчеркивает уникальность этих артефактов для Центральной Евразии и их значимость для понимания ранних этапов ювелирного искусства и социальной организации.

Ранее сообщалось, что в Египте археологи обнаружили гробницу наследника фараона Усеркафа — первого правителя V династии Древнего Египта. Находки были сделаны в Саккаре, недалеко от Каира.