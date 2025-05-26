Музыкальный сервис «Звук» получил масштабное обновление

Музыкальный сервис "Звук" выпустил обновленную версию сайта, в создании которой приняли участие слушатели стриминга.

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Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании, бета-тестирование началось еще в сентябре: юзеры делились мнением, предлагали улучшения и помогли собрать сайт, отвечающий их потребностям. Так появились перемещаемый мини-плеер, поиск с любой страницы и семь новых цветовых тем.

Главная страница теперь построена на основе предпочтений аудитории: здесь персонализированные рекомендации, "волны" по треку, артисту, жанру, ситуации, настройкам и сохраненному плейлисту. А также плейлисты дня и подборки редакции.

На вкладке "Любимое" сервис теперь сам предлагает новые треки на основе того, что уже нравится. Детский раздел получил отдельную кнопку, чтобы родителям было проще переключаться между режимами. Кроме того, музыкальный сервис формирует весь раздел персонально под ребенка. Обновился и поиск - теперь он, как заверяют разработчики, подсказывает лучший результат даже при неточном запросе.

В сервисе появился функциональный минималистичный фул-скрин плеер. При желании пользователь может открыть текст песни, развернуть плейлист с очередью композиций или раскрыть карточку с рекомендательной волной по играющему артисту.

В разделе "Популярное" собраны плейлисты, подборки от музыкальной редакции сервиса, эксклюзивные аудиокниги и оригинальные подкасты. В нем появился новый блок - радио: множество радиостанций и бесконечные плейлисты в разных жанрах. Страница с "Новостями" стала функциональнее: получила вкладки с навигацией и актуальными обновлениями.

В дальнейшем создатели платформы обещают сделать доступной для каждого пользователя персональную статистику, которая покажет его топ песен и исполнителей. Кроме того, команда работает над кнопкой дизлайка, а также по запросу слушателей будет доступна функция перетаскивания трека в очереди.