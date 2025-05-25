Instagram начал удалять посты Павла Дурова

Социальная сеть Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) удалила один из постов основателя Telegram Павла Дурова. На это обратила внимание редакция Telegram-канала «Планерка».

Удаленная публикация представляла собой фотографию Дурова с обнаженным торсом, сопровождавшуюся цитатой, которую он приписывал римскому императору и философу Марку Аврелию. Под снимком была размещена следующая фраза: «Человек должен стоять прямо, а не позволять другим удерживать его в вертикальном положении».

Instagram объяснил удаление записи тем, что она «может содержать символы, прославляющие или поддерживающие людей и организации, которые модераторы определяют как опасные».

Обсуждаемая публикация была размещена Дуровым в Instagram 14 апреля 2024 года. В день удаления она имела сотни тысяч лайков и комментариев.

На момент публикации новости Павел Дуров никак не прокомментировал решение администрации Instagram.