В SpaceX раскрыли причину взрыва космолета Starship

Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX опубликовала результаты расследования мартовского инцидента с ракетой Starship, когда верхняя ступень взорвалась во время восьмого испытательного полета в марте 2025 года. Отчет появился на официальном сайте предприятия.

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Анализ данных показал, что авария 6 марта произошла из-за отказа оборудования в одном из двигателей Raptor. Это вызвало неконтролируемое возгорание топлива в нижней части корабля, что привело к отключению трех соседних двигателей. Через две минуты после потери связи система автоматически уничтожила неуправляемую ступень.

Несмотря на аварию, миссия признана частично успешной: первая ступень Super Heavy впервые совершила контролируемое возвращение на стартовую площадку в Техасе, где была поймана механической башней Mechazilla.

Правда, из 13 двигателей при посадке сработали только 12 — проблема связана с перегревом воспламенителей.

SpaceX анонсировала девятый тестовый запуск, запланированный на 27 мая. Предстоящий пуск станет первым повторным использованием ступени Super Heavy после полета в ноябре 2023 года.