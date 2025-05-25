Над Солнцем заметили огромный объект, похожий на птицу

Ученые заметили загадочный оптический объект над Солнцем, похожий на птицу и превосходящий Землю более чем в 10 раз по размерам, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Специалисты заметили, что красивый и отчасти загадочный снимок поступил в субботу, 24 мая, в 10:00 мск с одного из телескопов LASCO.

«На изображении как будто бы отчетливо видна «птица» или летательный аппарат с тянущимся за ним «пламенным следом», — пояснили астрономы.

По данным ученых, размер крыла такой «птицы» около 150 тысяч км, то есть более чем в 10 раз больше Земли, а парит она на высоте около двух млн км над Солнцем.

В лаборатории подчеркнули, что подобные изображения, фиксирующие структуры с плазменным следом, являются большой редкостью.

Ранее сообщалось, что в марте 2012 года орбитальный телескоп NASA зафиксировал у поверхности Солнца загадочный объект темного цвета в форме шара размером с целую планету.

Журналисты предположил, что странный объект — нечто вроде «Звезды смерти», гигантской боевой космической станции из фантастической киносаги «Звездные войны».

Эксперты NASA разъяснили, что черный шар, скорее всего, является протуберанцем, то есть выбросом солнечного вещества, которое удерживается у поверхности звезды магнитным полем.