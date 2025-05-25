Новые часы Samsung получат устаревший, но все еще хороший процессор

Компания Samsung планирует оснастить свою новую серию умных часов Galaxy Watch 8 прошлогодним процессором Exynos W1000. Об этом сообщает издание GSMArena.

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Exynos W1000 до сих пор считается одним из самых мощных чипов для носимых устройств на рынке. Он оснащён пятью ядрами: четырьмя ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,5 ГГц и одним ядром Cortex-A78 с частотой до 1,6 ГГц. Также в него входит графический ускоритель Mali-G68 MP2 и быстрая оперативная память LPDDR5 дополняют его возможности. Чип производится по высокоэффективному 3-нм техпроцессу GAA.

Помимо информации о процессоре, появились данные о возвращении в линейку модели Classic. Рендеры Galaxy Watch 8 Classic демонстрируют корпус «квадратно-круглой» формы, напоминающий дизайн Galaxy Watch Ultra. Предполагается, что как базовая версия Watch 8, так и Watch 8 Classic будут иметь одинаковую форму корпуса.

Ожидается, что линейка Galaxy Watch 8 будет представлена в начале июля 2025 года, одновременно с новыми складными смартфонами Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7.