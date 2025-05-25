TCL выпустила в 2025 году кнопочный телефон-раскладушку с 5G

Компания TCL расширила свой ассортимент, представив новый кнопочный телефон Flip 4 5G. Новинка сочетает в себе классический дизайн раскладушки и современные возможности подключения, включая поддержку сетей пятого поколения. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Модель Flip 4 5G оснащена двумя дисплеями: внешним 1,77-дюймовым для быстрых уведомлений и внутренним 3,2-дюймовым ЖК-экраном. Удобство использования обеспечивает большая физическая клавиатура с тактильной обратной связью, что повышает доступность для всех категорий пользователей. Для улучшения качества голосовой связи TCL предусмотрела двойные микрофоны с шумоподавлением и поддержку HD Voice.

Под управлением операционной системы KaiOS 4.0, устройство работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2. Телефон получил 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, с возможностью расширения с помощью карты microSD. Устройство поддерживает доступ к ряду важных приложений, таких как Google Maps, YouTube, электронная почта и веб-браузер.

Широкие возможности подключения включают поддержку 5G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 и функцию мобильной точки доступа. Телефон поддерживает широкий спектр сетевых диапазонов, включая GSM, LTE и 5G NR, обеспечивая стабильное покрытие. Также предусмотрены 3,5-мм аудиоразъем для наушников и порт USB Type-C для зарядки.

За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 3000 мАч, который обеспечивает до 40 часов в режиме разговора и более двух дней работы от одной полной зарядки. По данным TCL, время полной зарядки составляет менее двух часов.

Несмотря на доминирование смартфонов, Flip 4 5G ориентирован на пользователей, которые, как пишет GizmoChina, ищут устройство с минимум отвлекающих функций.

На американском рынке TCL Flip 4 5G уже доступен для приобретения через магазины оператора T-Mobile. Стоимость нового телефона-раскладушки составляет $80, что по курсу на 25 мая 2025 года эквивалентно примерно 6300 рублям.