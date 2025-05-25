Xiaomi выпустила геймерский 27-дюймовый монитор дешевле 8 000 рублей

Компания Xiaomi расширила ассортимент игровых мониторов под брендом Redmi, представив новую модель Redmi Monitor G27. Новинка, ориентированная на геймеров с ограниченным бюджетом, уже доступна для покупки на китайской платформе Youpin. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Монитор Redmi G27 оснащен 27-дюймовой Fast IPS панелью с разрешением Full HD (1920 на 1080 пикселей). Ключевыми особенностями для геймеров являются высокая частота обновления 200 Гц и время отклика 1 мс, что обеспечивает плавное изображение и минимизирует размытие в динамичных сценах. Дисплей также поддерживает сертификацию VESA DisplayHDR 400 с пиковой яркостью 400 нит и технологию AdaptiveSync, совместимую как с Nvidia G-Sync, так и с AMD FreeSync, что устраняет разрывы изображения и задержки.

Дизайн Redmi G27 минималистичен, с тонкими рамками, что, по мнению вендора, способствует погружению. Подставка позволяет регулировать наклон экрана от -5 до +15 градусов, а также предусмотрена совместимость с креплениями VESA 75 на 75 мм для монтажа на стену.

Что касается подключения, монитор предлагает один порт DisplayPort 1.4, один HDMI 2.0, 3,5-мм аудиоразъем и порт питания DC-IN. Монитор питается от адаптера 12 В/3 А и имеет номинальное энергопотребление 36 Вт.

Стоимость игрового монитора Redmi G27 в Китае составляет 669 юаней, что по курсу на 25 мая 2025 года эквивалентно примерно 7 400 рублям.