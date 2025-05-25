Tecno готовится представить смартфон с «аэродинамикой звездолета»

Компания Tecno готовится представить свой новый смартфон Pova Curve 5G на индийском рынке. Тизеры, опубликованные Tecno India и маркетплейсом Flipkart, уже раскрыли ключевые элементы дизайна и некоторые особенности устройства. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Tecno Pova Curve 5G будет обладать футуристическим дизайном, вдохновленным, как гласят официальные промо-материалы, «аэродинамикой звездолетов». Он получит изогнутый AMOLED-дисплей и будет доступен в черном, серебристом и бирюзовом цветах.

На задней панели Pova Curve 5G расположен уникальный треугольный модуль камеры, вмещающий два датчика и светодиодную вспышку, расположенные вертикально. Надпись рядом с модулем камеры подтверждает наличие 64-мегапиксельной основной камеры. Устройство оснащено встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.

Pova Curve 5G разработан для обеспечения надежного 5G-соединения и поставляется с некой «системой Tecno Intelligent Signal Hub для улучшения качества связи». Смартфон также будет оснащен голосовым помощником Tecno ELLA.

По сообщениям, Tecno Pova Curve 5G будет оснащен FHD+ AMOLED-экраном и чипсетом MediaTek Dimensity 7300. Он будет предлагаться в конфигурациях с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти. Также предполагается, что устройство получит аккумулятор емкостью 5500 мАч и поддержку зарядки мощностью 45 Вт.

Официальный запуск Tecno Pova Curve 5G запланирован на 29 мая.