Появилась информация о значительном улучшении новых дешевых наушников Samsung

Компания Samsung готовится к значительному обновлению своей линейки доступных полностью беспроводных наушников (TWS). Согласно последним утечкам, преемник прошлогодних Galaxy Buds FE, предположительно названный Galaxy Buds Core, получит существенный прирост автономности. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Модель Samsung Galaxy Buds Core, с каталожным номером SM-R410, придет на смену популярным Galaxy Buds FE, выпущенным в 2023 году по цене около $100 (примерно 7900 руб. по курсу на 25 мая 2025 года. – «Газета.Ru»). Недавние появления устройства на страницах поддержки Samsung, а также сертификации BIS и Nemko, подтверждают номер модели и указывают на скорый запуск, возможно, уже на мероприятии Galaxy Unpacked в июле 2025 года.

Ключевая утечка от инсайдера @TheGalox_ в X (ранее Twitter) раскрывает главное новшество: каждый наушник Buds Core будет оснащен аккумулятором емкостью 100 мАч, а зарядный кейс — 500 мАч. Это представляет собой впечатляющий прирост на 66% для каждого наушника, по сравнению с Buds FE, и на 4% для кейса. При этом Galaxy Buds FE обеспечивают до 6 часов прослушивания с активным шумоподавлением (ANC) и до 21 часа с учетом подзарядок от кейса.

Такой значительный скачок емкости обещает заметно увеличить время воспроизведения, и при наличии современного чипсета, Buds Core могут превзойти эти показатели, возможно, даже приблизившись к автономности Galaxy Buds 3 Pro.

Также высказываются предположения, что увеличенные аккумуляторы могут быть связаны с новым дизайном с «ножкой», аналогичным серии Buds 3. Ожидается, что Buds Core предложат улучшенное активное шумоподавление (ANC) и режим прозрачности (Ambient Mode), что сделает их еще более привлекательным предложением по соотношению цены и опций.