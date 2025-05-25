Asus представила игровые роутеры с Wi-Fi 7 и девятью 2,5 GbE портами

На выставке Computex 2025 компания Asus представила два новых роутера из игровой серии ROG с поддержкой Wi-Fi 7. Главной новинкой стал ROG Strix GS-BE18000, выполненный в стиле мини-ПК с подсветкой и девятью 2,5 GbE портами, включая два для игр и один WAN-порт.

© Ferra.ru

© Future

Роутер обеспечивает скорость до 18 Гбит/с по воздуху и до 20 Гбит/с по кабелю. Он оснащён мощным 4-ядерным процессором, 2 ГБ оперативной памяти, восемью антеннами и может покрыть до 300 кв. м. Поддерживаются функции приоритезации трафика, объединения каналов, мобильный интернет, защита в три уровня и работа в mesh-системе. Также есть система охлаждения с алюминиевыми пластинами и вентиляцией.

© Future

© Future

Вторая модель — ROG Rapture GT-BE19000AI — выглядит как футуристическая башня и выделяется белым дизайном и внешними антеннами. Этот роутер имеет встроенный нейропроцессор, достигает скорости до 19 Гбит/с, предлагает порты 10 GbE и 2.5 GbE, а также функции ИИ-оптимизации сети, экономии энергии и защиты данных.