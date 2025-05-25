"Бэкдор": пользователи Telegram столкнулись с вымогателями дорогих подарков

Владельцы дорогостоящих подарков в мессенджере Telegram столкнулись с новой формой вымогательства. Злоумышленники требуют передать им виртуальные активы под угрозой физической расправы и компрометации аккаунтов. Об этом сообщает Telegram-канал "Бэкдор", ссылаясь на скриншот переписки одного из пользователей мессенджера, который столкнулся с описанной проблемой. Мошенники напрямую обращаются к пользователям, обладающим редкими или ценными подарками. Они выдвигают пользователю требования и угрожают последствиями в случае их невыполнения. "Привет, дружище, на тебя заказали деанон, если ты не отдашь подарки. Мы не будем церемониться с тобой – в случае отказа тебя просто избивают и забирают твой аккаунт. Не советую тебе делать неправильный выбор. Дело за тобой", – гласит угроза с приведенного примера. По мнению редакции "Бэкдор", данная ситуация напоминает проявления рэкета, адаптированные к современным цифровым реалиям.