Стартап показал концепт ядерной ракеты, что вдвое сократит путь до Марса

Британский стартап Pulsar Fusion представил видео с концепцией первой в мире термоядерной ракеты, которая может доставлять грузы на Марс всего за шесть месяцев — в два раза быстрее, чем сейчас. Ракета под названием Sunbird может разгоняться до 529 000 км/ч. Если её соберут, она станет самым быстрым аппаратом в истории.

Эти ракеты будут находиться на орбитальных станциях и использоваться для доставки кораблей к планетам. После завершения полёта Sunbird возвращается на станцию и может использоваться повторно.

Двигатель ракеты работает на термоядерной энергии — той же, что питает Солнце. По расчётам, он будет в сотни раз эффективнее обычных ракетных двигателей. Первые тесты компонентов намечены на 2025 год, а полноценный запуск — на 2027-й.

Каждая ракета обойдётся примерно в $ 70 млн, но разработчики считают, что вложения быстро окупятся. Sunbird можно будет использовать для доставки оборудования, спутников и научных приборов в глубокий космос.