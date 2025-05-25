Умный дом Google получил более глубокую интеграцию с ИИ

Google продолжает развивать свою умную систему Google Home, объединяя последние устройства Nest в одно приложение. Теперь управление домом станет ещё проще благодаря новой интеграции с искусственным интеллектом Gemini. Google добавляет умные функции автоматизации и улучшает поддержку устройств сторонних производителей через Home API.

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Новый виджет для Android поможет быстро узнавать, что происходит с умными устройствами в доме, без необходимости открывать приложение. Благодаря Gemini, Google Home сможет лучше понимать команды и автоматически предлагать удобные сценарии.

В Google уже подключили к Home API более 750 миллионов устройств. Например, роботы-пылесосы смогут автоматически убираться, когда вы уходите из дома, а умные замки работают с новым удобным интерфейсом.

Кроме того, камеры Nest теперь поддерживают функции поиска и описания видео с помощью Gemini — вы сможете легко найти нужные моменты в записи.