Космонавт обозначил срок высадки человека на Марс

Космонавт Шкаплеров: человек высадится на Марсе к концу 30-х годов
Высадка человека на Марсе планируется к концу 2030-х годов, проект реализуется.
Об этом ТАСС рассказал летчик-космонавт, Герой РФ Антон Шкаплеров, выразив уверенность, что человек сможет выдержать такой полет.
"Первая высадка человека на Марсе планируется в 2030-е годы. Я, конечно, более скептичен, и думаю, что идея будет реализована к концу 2030-х, началу 2040-х годов, но план намечен", - заявил он.
По словам Шкаплерова, на данный момент Роскосмос и другие агентства реализуют долговременную космическую программу.
"В нашем плане после Луны следующим шагом идет планета Марс", - отметил космонавт.
Человеческий организм выдержит полет, убежден Шкаплеров.
"Единственное, что важно - человек, как на орбите Земли, не может находиться в космосе без защиты, то есть без скафандра и спецодежды, это важно учесть", - заключил он.