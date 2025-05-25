Космонавт обозначил срок высадки человека на Марс

Высадка человека на Марсе планируется к концу 2030-х годов, проект реализуется.

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Об этом ТАСС рассказал летчик-космонавт, Герой РФ Антон Шкаплеров, выразив уверенность, что человек сможет выдержать такой полет.

"Первая высадка человека на Марсе планируется в 2030-е годы. Я, конечно, более скептичен, и думаю, что идея будет реализована к концу 2030-х, началу 2040-х годов, но план намечен", - заявил он.

По словам Шкаплерова, на данный момент Роскосмос и другие агентства реализуют долговременную космическую программу.

"В нашем плане после Луны следующим шагом идет планета Марс", - отметил космонавт.

Человеческий организм выдержит полет, убежден Шкаплеров.