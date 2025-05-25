Космонавт рассказал, сколько можно находиться в закрытом скафандре без вентиляции

Что испытывает человек, больше пяти минут остающийся в закрытом скафандре, отключенном от вентиляции, рассказал российский космонавт-испытатель Константин Борисов.

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Сколько можно продержаться в закрытом скафандре без вентиляции, рассказал российский космонавт-испытатель Константин Борисов на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

По его словам, в инструкции для космонавтов говорится, что в закрытом скафандре без вентиляции можно находиться не более пяти минут. Переносится это достаточно легко, но с шестой минуты обычно начинаются ощущения не из приятных. Учащается дыхание, повышается пульс, появляется ощущение тепла на лице, жжение в горле и головная боль.

После этого вокруг головы поднимается температура, лицо и тело начинают потеть, отчего на остеклении шлема оседает конденсат. На следующем этапе приходят зрительные и слуховые галлюцинации, а также сильная головная боль, которая, скорее всего, не пройдет потом до конца дня.

© Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В результате всего этого у человека может начаться паника, после чего: «вместо расслабленного "экономного" состояния начнут напрягаться мышцы, из-за чего выработка углекислого газа только повысится, и все симптомы будут приходить еще быстрее».

Константин подчеркнул, что все это ему известно из фридайвинга (подводного плавания на задержке дыхания), которым он начал заниматься еще до зачисления в отряд космонавтов. Так что симптомы кислородного голодания он хорошо знает по мало приятным тренировкам устойчивости к гиперкапнии (высокому содержанию углекислого газа в организме).

Космонавт отмечает, что, несмотря на дискомфорт, именно такие тренировки помогли ему лучше узнать свой организм. И теперь в закрытом скафандре он без паники и судорог может оставаться относительно расслабленным наблюдателем, из-за чего неприятные симптомы кислородного голодания нарастают у него медленнее, чем у других.

В результате всего этого у человека может начаться паника, после чего: «вместо расслабленного "экономного" состояния начнут напрягаться мышцы, из-за чего выработка углекислого газа только повысится, и все симптомы будут приходить еще быстрее».

Константин подчеркнул, что все это ему известно из фридайвинга (подводного плавания на задержке дыхания), которым он начал заниматься еще до зачисления в отряд космонавтов. Так что симптомы кислородного голодания он хорошо знает по мало приятным тренировкам устойчивости к гиперкапнии (высокому содержанию углекислого газа в организме).

Космонавт отмечает, что, несмотря на дискомфорт, именно такие тренировки помогли ему лучше узнать свой организм. И теперь в закрытом скафандре он без паники и судорог может оставаться относительно расслабленным наблюдателем, из-за чего неприятные симптомы кислородного голодания нарастают у него медленнее, чем у других.