В Швейцарии напечатали 30-метровую башню посредством 3D-принтера
Архитектор Майкл Хансмейер и профессор Швейцарской высшей технической школы Цюриха Бенджамин Дилленбургер спроектировали постройку, достигающую 30 метров в высоту, и распечатали ее посредством 3D-принтера. Здание оказалось самым высоким из возведенных посредством данной технологии.
Здание представляет собой четырехметровую башню, которая состоит из 32 белых колонн.
3D-печать потребовала 900 часов, а все строительство около пяти месяцев. Башню возвели в альпийской деревне Мулегнс в Швейцарии, ее назвали Tor Alva, или "Белая башня".