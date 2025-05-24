Названы топ-5 смартфонов на "чистом" Android

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших смартфонов, которые вместо нагроможденных прошивок и интерфейсов предлагают стандартную оболочку, которую среди пользователей прозвали «чистым» Android.

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Открывает список Nothing Phone (3a) стоимостью от 28,7 тыс. руб. Устройство поставляется с фирменной оболочкой NothingOS, которая предлагает минималистичный интерфейс и настраиваемые виджеты. Гаджет также может похвастаться AMOLED-экраном на 6,77 дюйма с разрешением Full HD+, тройной камерой на 50, 50 и 8 Мп, чипом Snapdragon 7s Gen 3, прозрачным корпусом с подсветкой Glyph и батареей на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 50 Вт.

Следом идет Google Pixel 9a, который при цене от 46 тыс. руб. предлагает фирменную оболочку Google, длительную поддержку ПО обновлениями, поддержку ИИ-функций и Gemini. В гаджете установлен компактный 6,3-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+, двойная камера на 48 и 13 Мп, флагманский чип Google Tensor G4 и батарея на 5100 мАч с поддержкой беспроводной зарядки.

Топ-3 замыкает складной Motorola RAZR 50 Ultra стоимостью от 68,6 тыс. руб. Он выделяется прошивкой HelloUI на базе Android 14 с широкой кастомизацией, ИИ-функциями, поддержкой Smart Connect для подключения смартфона к ПК, планшетам или внешним мониторам для быстрой передачи данных, трансляции изображения и интеллектуального буфера обмена. В нем два дисплея — внешний на 4 дюйма и внутренний складной на 6,9 дюйма, субфлагманский чип Snapdragon 8s Gen 3, двойная камера 50 и 50 Мп, а также батарея емкостью 4000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт.

В подборку также вошли Asus Zenfone 12 Ultra и Google Pixel 9 Pro XL, которые предлагаются в среднем за 89,1 и 88,2 тыс. руб. соответственно.