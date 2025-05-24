GizmoChina назвал смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые обновят до Android 16

Портал GizmoChina составил неофициальный список устройств Xiaomi, для которых компания, вероятнее всего, выпустит обновление на базе Android 16.

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По мнению экспертов, на обновление могут рассчитывать владельцы смартфонов Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15S Pro, 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14T, 14T Pro, 14 Civi, 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro, Civi 5 Pro, Civi 4 Pro, Civi 3, а также планшетов Xiaomi Pad 7, 7 Pro, 7 Ultra, Pad 6 Pro, Pad 6 Max 14, Pad 6S Pro 12.4.

Также обновление выйдет для смартфонов Redmi Note 14 (LTE/5G), Note 14 Pro (LTE/5G), Note 14 Pro+ 5G, Note 13 (LTE/5G), Note 13 Pro (LTE/5G), Note 13 Pro+ 5G, Note 13R, K80, K80 Pro, K70, K70 Pro, K70 Ultra, K70E, K60, K60 Pro, K60 Ultra, 14R, 14C, 13 (LTE/5G), 13R, 13C (LTE/5G), A4 5G, A3 Pro.

Среди гаджетов Poco обновление ожидается для Poco F7, F7 Pro, F7 Ultra, F6, F6 Pro, X7, X7 Pro, X6, X6 Pro, M7, M7 Pro, M6 (LTE/5G), M6 Plus, M6 Pro (LTE/5G), C75, C71.

Отмечается, что это не официальный список — при его составлении учитывались инсайдерские утечки и стандартная политика компании по обновлению устройств, так как Xiaomi пока не публиковала официальный перечень моделей, которые получат Android 16.

Известно, что Xiaomi уже приступила к тестированию Android 16. Официальный выход прошивки ожидается в июне 2025 года, однако первыми обновление получат смартфоны Google Pixel, тогда как другие производители начнут выпускать обновление позже.