Дизайн смартфона Google Pixel 10 подтвержден утекшей рекламой

Google начала активную подготовку к продвижению новой линейки смартфонов Pixel 10. Об этом сообщает портал 9to5Google со ссылкой на пользователя соцсети X (ранее Twitter) с ником @MarksGonePublic.

Согласно источнику, в Ванкувере проходит съемка рекламного ролика, посвященного смартфонам Pixel 10. На опубликованных кадрах заметна маркировка Google Pixel 10. В съемке задействован один из флагманов серии в черном цвете — вероятно, Pixel 10 Pro или Pixel 10 Pro XL, отличающийся тройной камерой и встроенным датчиком температуры. Однако, по слухам, даже базовая модель получит тройную камеру.

Официальный слоган кампании — Ask more of your phone («Просите от своего телефона большего»), что, вероятно, отсылает к ИИ-возможностям устройств. Также фотографии подтверждают дизайн Pixel 10, который идентичен актуальной линейке. Так, смартфоны получат металлический островок камеры.

В марте появились рендеры Pixel 10 и Pixel 10 Pro, на которых отмечались небольшие изменения в корпусе. Согласно этим данным, устройства станут чуть толще, а базовая модель впервые получит телеобъектив.

Презентация смартфонов серии Pixel 10, по слухам, состоится уже этим летом.