Журналисты рассекретили характеристики «турбо»-смартфона Realme

Ожидаемый смартфон Realme Neo 7 Turbo уже получил сертификацию китайского агентства TENAA. Данная процедура раскрыла ключевые характеристики устройства. Вместе с тем Realme поделилась официальными изображениями и информацией о конфигурации устройства в соцсети Weibo. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Согласно данным TENAA, Realme Neo 7 Turbo будет оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K (2800 на 1280 пикселей). Размеры устройства составят 162,42 на 76,13 на 8,79 мм, а вес — 205,7 грамма.

Для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера. На тыльной стороне разместится двойной модуль: основной 50-мегапиксельный сенсор в паре с 8-мегапиксельным вспомогательным датчиком. Среди дополнительных удобств — встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и ИК-порт.

Realme официально подтвердила, что за производительность устройства будет отвечать чипсет Dimensity 9400e. Смартфон получит внушительный аккумулятор емкостью 7200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Экран также будет поддерживать ультравысокочастотное ШИМ-затемнение 4608 Гц для комфортного просмотра и технологию GT Performance Engine 2.0 для высокой частоты кадров в играх.

Покупателям будут доступны четыре конфигурации памяти: 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ, 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ, 16 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ и 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ. Цветовые варианты включают «Прозрачный серый» (Transparent Gray) и «Прозрачный черный» (Transparent Black).

Презентация устройства в Китае состоится 29 мая. В этот же день будут объявлены цена новинки.