Найден древнейший алтарь огня возрастом 5000 лет

Археологи обнаружили уникальный ритуальный огненный алтарь возрастом около 5000 лет в археологическом комплексе Эра-де-Пандо на территории самой древней цивилизации Америки — Караль-Супе. Об открытии заявили в Министерстве культуры Перу.

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Эра-де-Пандо находится в долине реки Супе, к северо-западу от Священного города Каран-Супе, и является частью более крупной археологической зоны Каран. Этот регион связан с цивилизацией Каран-Супе (также известная как культура Норте-Чико), существовавшей задолго до строительства египетских пирамид и на 2000 лет раньше, чем возникли ольмеки (древняя цивилизация Мексики). Первая популяция в этой области начала формироваться около 3500 года до н.э., а всего в регионе было до 30 крупных центров.

Эра-де-Пандо — один из таких центров. В нем археологи нашли 48 сооружений, включая здания-пирамиды, храмы и жилые дома, расположенные вокруг центральной площади. Недавние раскопки в здании C1, проведенные специалистами из Археологической зоны Каран (ZAC) и Министерства культуры Перу, выявили уникальную находку — круглый алтарь диаметром около 7 метров. Перед ним расположен прямоугольный двор (16×8 м), а к алтарю ведет лестница, соединяющая его с церемониальным залом пирамиды.

Огненные алтари строились внутри важнейших общественных зданий в форме пирамид и возле жилищ высокопоставленных лиц. Они служили местом проведения закрытых ритуалов для элиты общества — религиозных, политических и социальных лидеров. На таких церемониях сжигались подношения: бусины, фрагменты кварца, рыба, моллюски и сельскохозяйственные продукты.