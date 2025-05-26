Опубликован прогноз магнитных бурь на ближайшую неделю

После мощной вспышки на Солнце максимального класса в ночь на 25 мая, которая, однако, не оказала существенного воздействия на Землю, специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН дали прогноз магнитных бурь на ближайшую неделю, до 31 мая. Его опубликовало издание URA.RU.

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В ближайшие сутки сохраняется солнечная активность, но в целом магнитосфера нашей планеты будет спокойной. Вероятность магнитной бури составляет 12 процентов, геомагнитных возмущений — 25 процентов.

Магнитная буря средней силы в пять баллов накроет Землю 29 мая. Такая активность обычно обозначается как оранжевый уровень, она не входит в пределы нормы, но и не является экстремальной. 30 мая ситуация останется напряженной, а к 31 мая солнечная активность спадет до нормальных значений.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что здоровые люди никак не ощущают магнитные бури — их организм успевает вовремя подстроиться. В зоне риска во время магнитных бурь находятся люди с ослабленным иммунитетом, перенесшие тяжелые инфекционные и вирусные болезни, а также те, кто страдает от сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.