На китайской космической станции найдена неизвестная на Земле бактерия

Поиски жизни в космосе заставили астрономов исследовать все вокруг - от поверхности Марса до атмосферы самых отдаленных экзопланет. Теперь ученые обнаружили неизвестные бактерии, которые никогда не встречались на Земле, живущие на китайской космической станции "Тяньгун".

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Бактерия, названная Niallia tiangongensis в честь станции, является родственницей обитающей в почве бактерии с Земли, пишет Daily Mail. Однако исследователи обнаружили, что эта уникальная бактерия выработала особые приспособления, которые помогают ей выживать в космосе. Это включает в себя специализированные гены, которые помогают устранять повреждения, вызванные интенсивной радиацией, обнаруженной за пределами атмосферы Земли.

Самое удивительное, что ученые обнаружили, что бактерии развили в себе способность поедать желатин, чтобы создать прочную защитную "биопленку".

Хотя известно, что ее ближайший родственник на Земле вызывает сепсис, до сих пор не установлено, представляет ли Niallia tiangongensis угрозу для человека.

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Исследователи говорят, что понимание возможностей новых космических бактерий "необходимо для сохранения здоровья астронавтов". Новый вид был обнаружен в образцах, взятых на станции в 2023 году членами миссии "Шэньчжоу-15". Экипаж протер стены станции стерильными салфетками, которые затем были заморожены и отправлены на Землю для анализа. Когда ученые проанализировали эти образцы, они обнаружили тип бактерий, который был похож на распространенный в почве вид Niallia circulans.

Niallia circulans - это палочковидная бактерия, которая распространяется путем рассеивания спор и обычно встречается в земле, сточных водах и продуктах питания, отмечает Daily Mail. У пациентов с ослабленным иммунитетом Niallia circulans может вызвать сепсис - опасное для жизни состояние, вызванное неправильной реакцией организма на бактериальную инфекцию. Как и ее земная родственница, Niallia tiangongensis также размножается путем распространения спор, которые могут выживать в экстремальных условиях.

Niallia tiangongensis, вероятно, возникла как небольшая колония бактерий или спор Niallia circulans, которые постепенно адаптировались к своей новой жизни в космосе после того, как их доставили на станцию. Эти приспособления помогают бактериям выживать в условиях нехватки питательных веществ внутри космической станции и противостоять космическим стрессам.

Однако это не первый случай, когда люди случайно создают новые виды бактерий, отправляя их в космос, отмечает Daily Mail. В апреле прошлого года НАСА обнаружило 13 новых штаммов устойчивых к лекарствам бактерий, живущих на Международной космической станции в вентиляционных отверстиях, тренажерах и туалетах. Ученые полагают, что эти бактерии, как и Niallia tiangongensis, появились на Земле и со временем эволюционировали после того, как попали в космос.

Космические агентства прилагают все усилия, чтобы не загрязнять контролируемую среду космических станций или других планет. Но, как начинает осознавать НАСА, предотвратить размножение бактерий даже в самой стерильной среде практически невозможно. Недавно НАСА обнаружило, что в "чистых помещениях", использовавшихся для подготовки марсианского модуля "Феникс", обитали 53 штамма бактерий, в том числе 26 ранее неизвестных видов.

Бактерии настолько невероятно живучи, что космическое агентство даже запустило миссию по обследованию внешней части МКС, чтобы выяснить, могут ли какие-либо микробы выжить в суровом космическом вакууме. Это насущная проблема для Китайского космического агентства и НАСА, поскольку обе организации в настоящее время пытаются создать постоянные базы на Луне.

В тесных помещениях удаленной космической станции инфекции могут быстро распространяться между членами экипажа, отмечает Daily Mail. Если внутри станции разовьются новые бактерии, устойчивые к антибиотикам, это может распространиться на экипаж и вызвать серьезные риски для здоровья. Чрезмерно стерильная среда космической станции на самом деле усугубляет этот риск, позволяя горстке устойчивых бактерий беспрепятственно размножаться.

Недавно НАСА обнаружило, что рост числа высыпаний и герпеса, с которыми сталкиваются астронавты на МКС, на самом деле может быть вызван чрезмерной чистотой станции. В отсутствие других бактерий, конкурирующих за ресурсы, микробы с кожи астронавтов размножались на стенах станции и приводили к более распространенным инфекциям.

Если страны серьезно настроены на то, чтобы навсегда удержать людей в космосе, им нужно будет найти способ управлять распространением этих новых видов бактерий и контролировать его, заключает Daily Mail.