Найдена причина распада с удвоенной скоростью одного из континентов мира

Ученые выяснили, почему один из континентов мира распадается с удвоенной скоростью. В Восточной Африке происходят масштабные геологические изменения, где скрытая под поверхностью Земли сила медленно разрывает континент на части.

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Этот процесс, пишет Daily Mail, проистекает из Восточноафриканской рифтовой системы (EARS), которая представляет собой разлом длиной 2000 миль (более 3200 км), который начал формироваться по меньшей мере 22 миллиона лет назад и проходит через регион, где расположены Великие озера Африки. Этот разлом отмечает границу между двумя тектоническими плитами: Сомалийской и Нубийской (часть Африканской), которые постепенно отдаляются друг от друга.

В настоящее время ученые выявили массовый подъем горячей, частично расплавленной породы под этим регионом, известный как Африканский суперплюм, который является причиной этого расхождения.

Под поверхностью земли интенсивное нагревание и давление от сверхплюма ослабляют и растрескивают внешний слой Земли, известный как литосфера, отмечает Daily Mail. Измерения с помощью GPS показывают, что пластины раздвигаются со скоростью около 0,2 дюйма в год, что примерно соответствует скорости роста ногтей у человека. Со временем этот разлом может образовать новый океан, потенциально отколовший части Сомали, восточной Эфиопии, Кении и Танзании и образовавший новую сушу.

Ранее считалось, что полное разделение займет десятки миллионов лет, но последние модели предполагают, что это может произойти «всего» за один-пять миллионов лет.

В новом исследовании ученые из Университета Глазго в Шотландии использовали данные с геотермального месторождения Мененгай в Кении, чтобы проследить содержание изотопов благородного газа неона. Это помогло команде определить, происходят ли силы, разделяющие Африку на части, глубоко в мантии Земли или они вызваны более поверхностными тектоническими процессами.

Исследователи обнаружили, что газ, вероятно, поступает из глубин Земли, между внешним ядром и мантией.

Ведущий автор исследования профессор Фин Стюарт комментирует: "Нас давно интересовало, как земные недра поднимаются на поверхность, сколько их транспортируется и какую роль это играет в формировании крупномасштабного рельефа земной поверхности".

"Наши исследования показывают, что под Восточной Африкой находится гигантский горячий каменный сгусток на границе ядра и мантии, который раздвигает плиты и поддерживает Африканский континент на сотни метров выше, чем обычно", - добавил профессор Стюарт.

Используя высокоточную масс-спектрометрию, команда также выявила устойчивый химический "отпечаток" на большой площади. Это подтверждает теорию о том, что EARS подпитывается "сверхшлейфом", а не несколькими более мелкими источниками.

Исследование дает важную информацию о распаде континентов и формировании океанов, позволяя исследователям понять сходные процессы, которые формировали поверхность Земли на протяжении всей истории, пишет Daily Mail.

Территория EARS простирается от Эфиопии до Малави, и в последние годы здесь появились огромные трещины. В 2005 году серия из более чем 400 землетрясений в эфиопском регионе Афар привела к внезапному появлению трещины длиной 37 миль, что стало примером того, как работают динамические силы. Аналогичным образом, в 2018 году в Великой рифтовой долине Кении образовалась огромная трещина, нарушившая транспортное сообщение и подчеркнувшая продолжающийся характер континентального раскола.

Поскольку разлом продолжает расширяться, ученые предсказывают, что морская вода из Красного моря и Индийского океана в конечном итоге затопит низменные районы, создав новый океанский бассейн.

Кен Макдональд, морской геофизик, предупреждает: "Аденский залив и Красное море затопят регион Афар и Восточноафриканскую рифтовую долину, что приведет к образованию нового океана".

"Следовательно, эта часть Восточной Африки превратится в отдельный континент", - добавил геофизик.

Такие страны, как Сомали, Кения и Танзания, могут стать частью новой суши, фактически сформировав отдельный континент, в то время как страны, не имеющие выхода к морю, такие как Уганда и Замбия, могут получить береговую линию, изменив торговые маршруты и геополитическую динамику. Этот продолжающийся рифтогенез приводит к частым землетрясениям, извержениям вулканов и крупным трещинам по всему ландшафту.