Две вовлеченные в "космический поединок" галактики озадачили ученых

Ученые были озадачены, обнаружив две галактики, вовлеченные в "космический поединок". Двигаясь с головокружительной скоростью 500 километров в секунду, эти две галактики устремляются навстречу друг другу только для того, чтобы нанести скользящий удар и развернуться для новой атаки. Но ученые заметили, что у одной из галактик есть несправедливое преимущество: смертоносное "копье излучения". Используя свое яркое галактическое ядро, известное как квазар, эта неспортивная, как выражается Daily Mail, галактика выпускает луч энергии, питаемый сверхмассивной черной дырой, в ядро своего противника.

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С каждым проходом все больше газа и пыли израненной галактики попадает в черную дыру, придавая ей еще больше энергии для следующей разрушительной атаки.

Издание Daily Mail приводит слова соавтора исследования, Сергея Балашева из Физико-технического института имени Иоффе в Санкт-Петербурге: "Здесь мы впервые видим влияние излучения квазара непосредственно на внутреннюю структуру газа в обычной галактике".

Новые наблюдения исследователей показывают, что это излучение разрушает облака газа и пыли, оставляя после себя только самые маленькие и плотные области. Эти уцелевшие области слишком малы, чтобы в них могли образоваться собственные звезды, а это означает, что в поврежденной галактике гораздо меньше звездных яслей и молодых звездочек.

Квазары - одни из самых ярких объектов во Вселенной, обычно излучающие в тысячи раз больше света, чем весь Млечный Путь, объясняет Daily Mail. Они образуются, когда газ и пыль попадают в сверхмассивную черную дыру, вращаясь вокруг нее по спирали, прежде чем попасть внутрь, как вода вокруг пробки. Этот газ и пыль подвержены воздействию экстремальных сил притяжения и трения, нагреваясь до миллионов градусов и выбрасывая ослепительные струи вещества и излучения. Поскольку для образования квазаров требуется очень много вещества, некоторые астрономы считают, что они возникают только при слиянии галактик.

Исходя из интенсивности испускаемого излучения, в статье, опубликованной сегодня в журнале Nature, исследователи подсчитали, что масса черной дыры, питающей квазар, примерно в 100 миллионов раз превышает массу Солнца. Когда пучок излучения, испускаемый этим квазаром, попадает в другую галактику, это вызывает эффект, аналогичный воспламенению новорожденной звезды. При попадании ультрафиолетового излучения газовые поля, окружающие галактику, превращаются в сгустки, масса которых составляет около 10% массы нашего Солнца.

Соавтор исследования, доктор Паскье Нотердэм из Института астрофизики в Париже, рассказал MailOnline: "Сверхинтенсивное ультрафиолетовое излучение квазара способно разрушать молекулярный газ в другой галактике. Только очень маленькие плотные скопления выдерживают излучение, но они слишком малы, чтобы поддерживать звездообразование».

Поскольку излучение квазара пронзает галактику подобно копью, звездообразование замедляется только в "поврежденной" области, оставляя остальную галактику незатронутой. По словам доктора Нотердэма, через миллиарды лет эти две галактики в конечном итоге "сольются в одну".

Хотя квазары чрезвычайно ярки, ученые все еще многого не знают о том, как они взаимодействуют с другими объектами. Это связано с тем, что в далеком прошлом и квазары, и столкновения галактик происходили гораздо чаще. Это означает, что исследователям нужно находиться очень далеко от Земли, чтобы обнаружить свет, который начал свое путешествие на ранней стадии истории Вселенной, пишет Daily Mail.

Даже самые близкие к Земле наблюдаемые квазары находятся на расстоянии около 600 миллионов световых лет. Чтобы понаблюдать за этим галактическим поединком, исследователи использовали два сверхмощных телескопа, чтобы уловить свет, которому потребовалось 11 миллиардов лет, чтобы достичь Земли.

Объединив данные, полученные с помощью «Очень большого телескопа» Европейской южной обсерватории (VLT) и большой миллиметровой/субмиллиметровой решетки Atacama (ALMA), исследователи получили изображения того времени, когда возраст Вселенной составлял всего 18 процентов от ее нынешнего возраста. Эти две галактики находятся так далеко от Земли и так близко друг к другу, что кажутся единым объектом. Только благодаря новым наблюдениям с телескопа ALMA исследователи смогли отличить их друг от друга. Эти чрезвычайно подробные данные позволили ученым беспрецедентно взглянуть на последствия продолжающейся "галактической битвы".

В будущем исследователи хотели бы использовать еще более крупные и мощные телескопы, чтобы получить больше данных о том, как происходят эти столкновения, пишет Daily Mail.

Доктор Нотердем говорит, что это, "безусловно, позволит нам продвинуться в более глубоком изучении этой и других систем, чтобы лучше понять эволюцию квазаров и их влияние на основные и близлежащие галактики".