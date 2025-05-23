В Google Фото появится точное время до окончания резервного копирования

В сервисе Google Фото появится небольшое, но удобное для активных пользователей нововведение. В интерфейсе будет отображаться время до завершения резервного копирования фотографий.

© Ferra.ru

Google Фото предоставляет возможность резервного копирования снимков на облачном сервере, обеспечивая безопасность и сохранность ценных воспоминаний. При выполнении резервного копирования новые фотографии отображаются с индикатором загрузки, который показывает процесс передачи данных на облако. Обновление Google Фото до версии 7.30 внесло изменения в интерфейс, предлагая пользователям более удобный способ управления резервными копиями.

Заключается обновление вот чём. Если у пользователя есть локальные снимки, которые ещё не сохранены на серверах Google, а только на устройстве, об этом как раз Google Фото и напомнит: в левом верхнем углу экрана появится надпись, выполнено ли резервное копирование. И перед началом загрузки появится уведомление «Подготовка». Как только она начнётся, будут видны привычные индикаторы прогресса копирования.

Однако для удобства появится и доступ к баннеру вверху, который позволит легко проверить общий прогресс и получить чёткое расчётное время, сколько ещё может занять загрузка.