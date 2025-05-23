Ученые разработали технологию добычи тяжелой нефти из горизонтальных скважин

Ученые разработали новую технологию добычи тяжелой нефти из горизонтальных скважин
По данным портала togliatti24.ru, исследователи разработали инновационный метод, направленный на увеличение продуктивности добычи высоковязкой нефти из горизонтальных скважин. Новая технология обеспечивает рост как темпов, так и совокупного количества извлекаемого сырья. Разработанная ими схема позволяет оптимизировать параметры закачки перегретого водяного пара в нефтеносный горизонт, упрощая и удешевляя процедуру извлечения.
Прежние методики увеличения нефтеотдачи, основанные на циклической закачке горячего пара, были рассчитаны исключительно на вертикальные скважины. Данная разработка адаптирует этот подход к горизонтальным скважинам, характеризующимся более широким покрытием пласта и, следовательно, повышенной перспективностью для промышленной эксплуатации.
В основе метода лежит специализированная модель, определяющая оптимальные значения ключевых параметров: количество вводимого пара, продолжительность его закачки и длительность производственного цикла. Это позволяет достичь максимальных показателей ежегодной добычи нефти. Следует подчеркнуть, что предложенная модель значительно ускоряет процесс вычислений: результаты, на получение которых традиционные программы-симуляторы затрачивают часы или даже дни, теперь становятся доступными в течение нескольких минут.