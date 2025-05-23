Путин поручил «Роскосмосу» обеспечить запуск малых космических аппаратов

Президент РФ Владимир Путин поручил «Роскосмосу» обеспечить поддержку запуска малых космических аппаратов в учебных и научных целях.

Как передаёт РИА Новости, соответствующий перечень поручений по итогам встречи президента с обучающимися МГТУ имени Н.Э. Баумана опубликован на официальном сайте Кремля.

«Госкорпорации «Роскосмос» с учетом ранее данных поручений обеспечить поддержку запуска малых космических аппаратов в учебных и научных целях, предусмотрев продление программы «УниверСат»», – говорится в документе.

Отмечается, что срок выполнения поручения до 1 сентября 2025 года.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Путин заявил, что российский опыт ведения специальной военной операции (СВО) внимательно изучается и политиками, и командованием армий за рубежом.