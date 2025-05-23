Ricoh анонсировала камеру GR IV без видоискателя

Ricoh официально представила новую камеру GR IV, релиз которой запланирован на осень 2025 года. Новинка продолжает традиции предыдущих моделей серии: компактный корпус, широкоугольный объектив 28 мм (в эквиваленте), светосила f/2.8 и отсутствие видоискателя — только задний экран.

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Внешне камера почти не отличается от GR III, но кнопки немного изменили. Улучшили и управление: колесо регулировки теперь, возможно, станет полноценным вращающимся элементом. Разрешение сенсора выросло до 26 МП, ISO теперь поднимается до 204 800, а стабилизация стала пятиосевой вместо трёхосевой.

Объектив получил новую оптическую схему с семью элементами, включая дополнительную асферическую линзу для лучшего качества изображения. Также появилась автофокусировка с распознаванием лиц и глаз, и теперь в камере есть 53 ГБ встроенной памяти — гораздо больше, чем у предыдущей модели.

GR IV будет использовать карты microSD вместо привычных SD. Позже выйдет и версия с фильтром Highlight Diffusion Filter.