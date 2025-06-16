Правда ли, что время течет медленнее при физических упражнениях?

За весельем время пролетает незаметно, но иногда оно замедляется до совсем уж ничтожной скорости. Для многих людей время течет медленнее при физических упражнениях — но правда ли это? И если правда, то почему? Портал livescience.com разобрался в этих вопросах.

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Экспериментальные исследования показали, что люди действительно ощущают течение времени медленнее во время физических упражнений, при этом не важно, упражняется человек в одиночку или соревнуется с другими. По крайней мере, к такому выводу пришли авторы научной работы, опубликованной в журнале Brain and Behavior в апреле 2024-го.

Один из предыдущих опытов выяснил, что упражнения способны искажать восприятия времени, заставляя его ощущаться более медленным. Но тогда не было понятно, может ли присутствие соперника отвлечь от дискомфорта физической нагрузки и нормализовать или ускорить течение времени. Поэтому ученые решили проверить теорию на практике.

Для этого исследователи выбрали 33 физически активных волонтера (16 женщин и 17 мужчин), которые состязались друг с другом в велосипедных забегах на дистанцию 4 километров в виртуальном окружении. Одно из испытаний было сольным, а другие подразумевали гонки бок о бок с виртуальными людьми — как обычными товарищами, так и серьезными соперниками в гонке.

До гонки, во время нее и после, ученые попросили участников эксперимента оценить степень своей физической нагрузки по шкале от 0 до 10, а также прикинуть, в какой момент прошло 30 секунд. Исследователи же отмечали реальное время на секундомере.

Во время испытания волонтеры чаще говорили «стоп» после 28 секунд. Для сравнения, до и после гонки они останавливали таймер на 31,4 и 31,6 секундах соответственно. Таким образом, в гонке течение времени и впрямь ощущалось более медленным, чем обычно, причем как в соревновательных заездах, так и в сольных.

Присутствие виртуальных соперников не повлияло на восприятие времени, но мотивировало участников ехать быстрее. При состязании с оппонентом на экране в среднем они проходили дистанцию за 459 секунд по сравнению с обычным заездом (467 секунд) и одиночной гонкой (470 секунд). И хотя участники эксперимента воспринимали физическую нагрузку в гонке тяжелее, она не повлияла на восприятие времени. Отталкиваясь от этого, можно предположить, что на восприятие влияет не интенсивность физических упражнений, а сам факт нагрузки.

Авторы научной работы подчеркивают, что о генерализации результатов эксперимента пока нельзя рассуждать. Выборка была маленькой, и хотя участники не были профессиональными велосипедистами, они в хорошей физической форме, что можно сказать не о всех людях. Для атлетов искаженное восприятие времени может быть важным фактором, как и для любого, кто занимается физическими упражнениями.

На вопрос, из-за чего возникает искаженное восприятие времени, можно ответить по-разному. Есть вероятность, что проблема во внимании. При сильной физической нагрузке люди погружаются в состояние гиперконцентрации, которое обостряет любые ощущения физического дискомфорта. Повышенная концентрация увеличивает количество чувств и ощущений, воспринимаемых человеком, что и приводит к «растяжению» времени. Но эта теория не совершенна и оспаривается некоторыми специалистами.