Китайская компания представит «домашнего робота» за $20 000 уже в этом году

Китайская компания UBTech Robotics готовится представить в 2025 году своего первого «домашнего компаньона» — человекоподобного робота стоимостью около 20 тысяч долларов. Ранее производитель сосредотачивался на промышленных решениях, но теперь решил выйти на рынок бытовой робототехники.

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UBTech рассчитывает на спрос внутри страны, особенно из-за растущей потребности в помощи пожилым людям. Однако полностью универсальных роботов, которые могли бы выполнять все домашние задачи и заботиться о человеке, пока ожидать рано — технологии еще не готовы к такому уровню автономности.

Робот, о котором идет речь, станет первым массовым продуктом компании, ориентированным на обычных потребителей. Сейчас ее разработки активно используются в промышленных условиях такими компаниями, как автопроизводитель BYD и гигант электроники Foxconn. Средняя стоимость одного такого робота превышает $ 100 000. UBTech также предлагает образовательные версии роботов.