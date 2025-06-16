Почему фекалии пингвинов могут спасти Антарктику?

Каждый, кто хоть раз бывал у вольера с пингвинами в зоопарке или океанариуме, знает одну правду об этих птицах — они очень сильно пахнут. Точнее, их фекалии. Портал popsci.com рассказал, почему это хорошо и как фекалии пингвинов могут спасти льды Антарктики от глобального потепления.

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Антарктические экосистемы находятся под серьезной угрозой из-за глобального потепления — под такой угрозой, что некоторые колонии пингвинов просто не могут выводит потомство. Чем ниже температура, тем меньше в океане льда, жизненно важного для птиц, морских котиков, китов и, конечно же, пингвинов. Последние — ключевой вид для экосистемы и, параллельно, один из самых крупных источников аммиака в регионе.

Аммиак — атмосферный газ, способный увеличить формирование облаков в результате реакции с газами, содержащими серу. А облака, в свою очередь, повышают выработку аэрозолей — частиц, которые предоставляют водяному пару поверхность для конденсации, которая и генерирует облака. Причем это актуально для планеты в целом, не только для Антарктики.

Поскольку более высокие концентрации аэрозольных частиц создают облака, лучше отражающие солнечные лучи, источник этих частиц в регионе тоже важен. Атмосфера над Антарктикой практически не загрязнена, т.к. находится далеко от человеческих источников нечистот. По этой причине формация новых частиц, происходящая благодаря газам из натуральных источников — важный источник аэрозольных частиц.

Из-за этого облака в небе Антарктики способны выполнять роль изолирующих слоев в атмосфере, понижающих температуру на поверхности и, тем самым, влияющими на объем льда в океане. Однако взаимосвязь между пингвинами, их насыщенными аммиаком фекалиями и антарктическим климатом до сих пор мало изучена.

Авторы научной работы, опубликованной в журнале Nature Communications Earth & Environment, провели следующий эксперимент. Они замерили концентрацию аммиака в воздухе близ антарктической станции Марамбио между 10 января и 20 марта 2023 года. Когда ветер подул со стороны большой колонии пингвинов Адели, содержание аммиака в воздухе возросло в 1 000 раз по сравнению с естественным значением для региона. Помимо этого, аммиак улучшил концентрацию частиц в облаках до 30 раз.

Примерно к концу февраля пингвины покинули прежнюю территорию. Концентрация аммиака по-прежнему держалась на уровне в 100 раз выше обычной, потому что фекалии пингвинов, оставленные в колонии, продолжали источать аммиак. Таким образом, выбросы аммиака пингвинами могут покрывать даже большую часть прибрежной Антарктики.

После этого ученые, чтобы подтвердить влияние аммиака на облака, провели ряд атмосферных замеров. Опять же, каждый раз, когда ветер дул со стороны бывшей колонии пингвинов, количество и размер аэрозольных частиц были значительно выше. А примерно через три часа после того, как направление ветра изменилось, команда зафиксировала появление тумана — он, вероятно, был результатом повышенной концентрации аэрозольных частиц.