В NASA пришли к неожиданным выводам о механизме формирования ядра Марса

Группа ученых из Отдела исследования и освоения астроматериалов (ARES) NASA в Космическом центре Джонсона пришла к выводу, что ключевую роль в формировании ядра Марса сыграл расплавленный сульфид, а не металлическое железо.

Ранее считалось, что образование ядра требует масштабного плавления планетарного тела с последующим разделением веществ. Однако, проведя новое исследование, ученые пришли к выводу, что для планет, формирующихся дальше от Солнца, где сера и кислород более распространены, чем железо, вероятен совершенно иной сценарий.

Проведенные в лабораторных условиях эксперименты показали, что сульфид железа, подобно дорожной соли в гололед, снижает температуру плавления пород, позволяя веществу просачиваться к центру планеты. Что приводит к тому, что ядро формируется раньше, чем мантия достигает температуры плавления.

«Мы могли фактически видеть в 3D-рендерингах, как сульфид просачивался в трещины между другими минералами экспериментального образца», - отметил руководивший проектом доктор Сэм Кроссли из Университета Аризоны.

Для того, чтобы проверить, что такой механизм работал и 4,5 миллиарда лет назад, команда обратилась к метеоритам. Благодаря разработанной учеными методике лазерной абляции, они смогли выявить химические аномалии в богатых кислородом метеоритах.

«Частично расплавив синтетические сульфиды, насыщенные следами металлов платиновой группы, мы смогли воспроизвести те же необычные химические паттерны, которые были обнаружены в богатых кислородом метеоритах. Это предоставило убедительные доказательства того, что просачивание сульфидов происходило в таких условиях в ранней Солнечной системе», - отметил Кроссли.

Это открытие объясняет особенности строения Марса, чье ядро, вероятно, сформировалось раньше, чем у Земли. При этом под вопросом оказывается точность датировки ядер с помощью радиогенных изотопов – гафния и вольфрама, которые ранее считались маркерами времени образования ядра.

Ранее исследователи из Университета Брауна в США и Университета Берна в Швейцарии поставили под сомнение предположение о том, что на современном Марсе есть вода. Считалось, что темные полосы на склонах кратеров и обрывов могут быть признаком сезонных потоков жидкой воды. Однако, проведя новое исследование, ученые пришли к выводу, что причина этих полос — не вода, а пыль и ветер.