Опубликовано видео разрушения «солнечного фейерверка»

Ученые из Лаборатории солнечной астрономии РАН опубликовали видео разрушения солнечного водородного протуберанца. Картину формирования и разрушения этого явления можно было наблюдать в течение трех последних суток на левом краю Солнца.

В Лаборатории солнечной астрономии отметили, что водород очень чувствителен к жару и полностью распадается на протоны и электроны уже при температурах около десяти тысяч градусов. При этом температура солнечной короны, окружающей протуберанец, составляет около миллиона градусов.

Исследователям предстоит выяснить, как водородные протуберанцы формируются и существуют в таких условиях. Это одна из не до конца решенных проблем физики Солнца. Считается что ключевую роль в процессе играет теплоизоляция магнитным полем.

Протуберанец - это гигантское облако раскаленного газа, которое выбрасывается с поверхности Солнца. Это явление возникает в результате действия магнитных полей. Протуберанцы бывают очень большими и горячими, их также называют «солнечными фейерверками».

Протуберанец может быть очень ярким, их можно наблюдать как светящиеся выступы на краю солнечного диска. Это большие, протяженные образования, способные сохраняться на протяжении нескольких дней.

Протуберанцы обычно появляются вблизи солнечных пятен и могут вытягиваться в пространстве на тысячи километров. Иногда протуберанцы выбрасывают газ в сторону Земли, что приводит к магнитным бурям.