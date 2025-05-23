Климатические колебания угрожают мангровым лесам по всему миру

Исследование, проведенное специалистами из Тулейнского университета, демонстрирует, что климатические явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья оказывают влияние почти на половину мангровых лесов в мире. Это подчеркивает уязвимость этих важных прибрежных экосистем перед изменениями климата, говорится в журнале Nature Geoscience.

Мангровые леса — это кустарники или деревья, которые образуют густые заросли в прибрежных зонах с соленой или солоноватой водой.

В журнале опубликовано исследование, основанное на данных, полученных со спутников в период с 2001 по 2020 год. Это первая работа, которая демонстрирует глобальные закономерности влияния Эль-Ниньо — Южного колебания (ЭНЮК) на рост и деградацию мангровых зарослей.

Ранее последствия этого явления наблюдались лишь в отдельных местах. Например, в 2015 году на северном побережье Австралии погибло более 40 миллионов мангровых деревьев на участке длиной 1930 километров.

«Мы хотели понять, были ли эти события единичными или частью более масштабного процесса. Наши результаты подтверждают, что ЭНЮК оказывает значительное и повторяющееся воздействие на мангровые экосистемы по всему миру», — отметил Чжэнь Чжан, ведущий автор исследования и научный сотрудник Школы науки и инженерии Тулейна.

Эль-Ниньо — это природное явление, которое связано с колебаниями температуры и направления ветра в Тихом океане. Оно оказывает значительное воздействие на климат и погоду во всем мире.

В период Эль-Ниньо теплые воды перемещаются в восточную часть Тихого океана, а в период Ла-Нинья — прохладные. Эти изменения приводят к колебаниям количества осадков, интенсивности штормов и температуры в различных регионах планеты. В результате могут происходить наводнения, засухи и изменения в активности ураганов, подчеркивается в статье.