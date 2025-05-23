Пользователи Poco X7 Pro в России пожаловались на сбой в связи

После глобального запуска смартфона Poco X7 Pro пользователи начали жаловаться на проблемы со входящими звонками. Со временем число подобных жалоб увеличилось, причем как в международных сообществах, так и среди российских владельцев устройства, сообщает портал Mobiltelefon со ссылкой на форумы и отзывы на маркетплейсах.

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Проблема «недозвона» представляет собой систематические сбои в обработке звонков: смартфон отклоняет вызовы без каких-либо уведомлений или видимых признаков. Хотя проблема носит нерегулярный характер, она затрагивает широкий круг пользователей. Некоторые владельцы предпочли вернуть устройство по гарантии, а те, кто приобрел смартфон за границей, вынуждены искать альтернативные решения либо продавать смартфон на вторичном рынке.

За несколько месяцев надежного способа устранения сбоя найдено не было. Стандартные методы, включая замену SIM-карт и переключение между 2G, 3G и 4G, оказываются неэффективными. В отдельных случаях вызов удается принять, но спустя несколько секунд он сбрасывается, а звонящий получает уведомление о недоступности абонента.

Отмечается, что проблема чаще возникает при длительном бездействии устройства. Временное решение — перезагрузка смартфона или активация и последующее отключение режима «Полета», что указывает на возможные неполадки в соединении с базовыми станциями. Уровень сигнала в строке состояния при этом не является индикатором проблемы: сбои фиксируются даже при максимальном уровне связи.

Отдельные случаи подтверждают сложность диагностики. Так, одна из пострадавших обратилась в сервисный центр, но получила устройство обратно с заключением об отсутствии неисправностей. Впоследствии «недозвоны» возобновились, что косвенно подтверждает программный характер сбоя. Среди возможных причин упоминаются конфликты с устаревшими базовыми станциями.

С момента выхода Poco X7 Pro прошло почти пять месяцев, однако официальных комментариев и решения проблемы от Xiaomi не последовало.