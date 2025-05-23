Минцифры создаст приложение против кибермошенников

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ собирается в июне приступить к разработке мобильного приложения, которое поможет защитить граждан от кибермошенников. Оно будет предупреждать пользователей о возможных мошеннических действиях и предоставлять им возможность быстро обратиться за помощью, заявил замминистра Александр Шойтов в рамках форума Positive Hack Days, передает РИА Новости.

По словам Шойтова, среди основных задач приложения — онлайн-информирование гражданина о том, что прямо сейчас в отношении него может осуществляться мошенническое действие, и тревожная кнопка, которую гражданин может нажать в случае, если он считает, что у него происходят какие-то необычные события.

«По любому случаю мошенничества он может здесь обратиться», — указал замминистра.

Создание платформы начнется в следующем месяце, уточнил Шойтов. Речь идет о пилотном проекте, который будет идти до конца этого года. И до конца года будет создана версия платформы, отметил замминистра.

«В начале следующего года мы ее аттестовываем, уже вводим в эксплуатацию в соответствии с федеральным законом, принятым 1 марта. Она должна у нас уже стать ГИС», — подчеркнул Шойтов.

Запустить пилотное приложение должны до конца года. А на следующий год министерство ожидает полномасштабного внедрения.

Ранее сообщалось, что Госдума России приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий обязательную маркировку звонков от компаний.