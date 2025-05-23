Для Windows 11 представили новые ИИ-функции в Paint и «Блокноте»

Microsoft объявила о выпуске обновлений для стандартных приложений Windows 11, включая Paint, «Ножницы» и «Блокнот». Новые функции уже доступны тестировщикам в рамках Windows Insider в каналах Dev и Canary.

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В обновленном Paint появились два новых инструмента на базе искусственного интеллекта: Sticker Generator и Object Select. Первый позволяет пользователям создавать наборы стикеров по текстовому запросу. Вызов функции осуществляется через меню Copilot, но доступ ограничен устройствами стандарта Copilot+ PC, а также требует авторизации через учетную запись Microsoft.

Object Select, в свою очередь, дает возможность выделять, редактировать и удалять отдельные элементы изображения.

Обновленное приложение «Ножницы» (Snipping Tool) получило функции Perfect Screenshots и Color Picker, которые позволяют автоматически определять контуры объектов на экране и получать точные цветовые значения в форматах HEX, RGB и HSL.

Наконец, «Блокнот» (Notepad) оснастили функцией генерации и обработки текста. Пользователи могут выделять фрагменты текста и задавать параметры редактирования с помощью ИИ. Для работы этой функции потребуется учетная запись Microsoft с подпиской Copilot Pro или Microsoft 365 с доступом к кредитам ИИ.