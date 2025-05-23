Honor разрабатывает новую серию устройств Magic8, в которую также войдет Mini-модель. Об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на авторитетного китайского инсайдера Digital Chat Station.

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Согласно источнику, Honor Magic8 Mini предложит 6,3-дюймовый экран и новый чип MediaTek Dimensity 9500. Базовая модель Magic8 получит 6,58-дюймовый дисплей, тогда как флагманская версия Magic8 Pro будет оснащаться экраном на 6,7 дюйма. За производительность этих моделей будет отвечать чип Snapdragon 8 Elite 2, презентация которого ожидается в конце сентября.

Войдет ли в линейку бюджетная модель Magic8 Lite, не уточняется.

По слухам, у Magic8 Pro будет основная камера с разрешением 50 Мп, дополненная сверхширокоугольным объективом на 50 Мп и перископическим телеобъективом на 200 Мп.

Смартфоны Honor Magic7 и Magic7 Pro были анонсированы в октябре 2024 года и вышли в ноябре, однако из-за более ранней презентации новых процессоров Qualcomm сроки выхода смартфонов могут измениться. Ожидается, что первые устройства на новом чипе будут показаны в конце сентября и начале октября.