Во Вьетнаме заблокируют Telegram

Власти Вьетнама планируют заблокировать Telegram к 2 июня из-за отказа мессенджера сотрудничать с властями по вопросу борьбы с преступностью. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на постановление правительства от 21 мая.

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Сообщается, что, по данным полиции страны, 68% из 9,6 тыс. местных каналов были связаны с мошенничеством и наркоторговлей, а часть — с терроризмом. Ответственность за блокировку Telegram была возложена на телекоммуникационные компании, которые будут обязаны отчитаться об исполнении правительственного постановления перед департаментом кибербезопасности Вьетнама.

До этого Павел Дуров заявил, что за 12 лет Telegram никогда не раскрывал ни байта личных сообщений.

По его словам, в соответствии с законодательством, например, законом ЕС о цифровых услугах, Telegram готов предоставлять только IP-адреса и номера телефонов лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Однако это происходит исключительно при наличии действительного судебного приказа, и содержание самих сообщений при этом не передается.