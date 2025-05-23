SpaceX получила разрешение на новый тестовый запуск Starship

Федеральное управление авиации США (FAA) дало разрешение компании SpaceX на проведение девятого тестового полета своей ракеты Starship. Это решение последовало после двух подряд аварий в ходе предыдущих испытаний в этом году.

Регулятор увеличил площадь зон риска, которые включают запрет на полеты в определенных районах над США и соседними странами. Такое решение основано на новой оценке безопасности, предоставленной самой SpaceX. Из-за прошлых неудач вероятность аварии ракеты возросла, поэтому зона возможного падения обломков значительно расширилась.

Новая зона риска теперь охватывает примерно 1600 морских миль, простираясь от Техаса через Багамы и острова Теркс и Кайкос — именно там падали обломки во время предыдущих испытаний. Эта площадь почти в два раза больше, чем во время последнего полета Starship в марте.

FAA также потребовала проводить запуск в периоды минимальной загруженности воздушного пространства, чтобы минимизировать сбои в работе авиации. Ранее аварии Starship приводили к отклонению многих международных и внутренних рейсов.