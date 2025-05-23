Новые наушники Sony сравнили с Apple AirPods Max и Bose QC Ultra

Эксперт YouTube-канала Tech Bandicoot протестировал Sony WH-1000XM6, Bose QuietComfort Ultra и Apple AirPods Max.

© YouTube/Tech Bandicoot

Sony WH-1000XM6 предлагает складную конструкцию наушников, но более компактными всё же являются Bose QuietComfort Ultra. Что касается Apple AirPods Max, то они выглядят максимально эстетично, однако довольно тяжёлые из-за металла в корпусе.

По уровню комфорта из всех лидирует Bose. Всё потому, что у этих наушников мягкая обивка и более мягкий прижим к ушам. Если вы планируете долгое время слушать музыку, они станут самым удобным вариантом.

С точки зрения комплектации AirPods Max проигрывают всем: у них только кабель USB-C и мягкий чехол (который на самом деле не защищает ни от чего). У Sony и Bose в комплекте есть жёсткие чехлы и кабели для беспроводного и проводного прослушивания музыки.

В AiPods Max используются только кодеки AAC и SPC. Но лучше всего работают эти наушники с другими устройствами Apple. Sony поддерживает LDAC, что подходит для передачи звука высокого разрешения по Bluetooth на Android. У Bose же есть адаптеры APDEX для некоторых смартфонов на Android. Также Sony и Bose поддерживают многоточечное подключение, а AirPods Max - синхронизацию с iCloud.

© Tech Bandicoot

По автономности наушники Sony немного вырываются вперёд. Они обеспечивают до 30 часов воспроизведения по сравнению с 24 часами у Bose и 20 часами у AirPods Max. Кроме того, Sony быстро заряжаются: 3 минуты подзарядки дадут 3 часа прослушивания музыки. Ещё вы можете продолжать наслаждаться песнями, пока наушники стоят на зарядке.

AirPods Max можно управлять через настройки iOS, однако эквалайзера в них нет. Приложение Bose даёт базовый эквалайзер, а Sony - множество вариантов настройки.

По шумоподавлению у Sony есть преимущество в более сложных условиях: общественном транспорте или шумном кафе. С другой стороны, AirPods Max лидируют, когда дело заходит о режиме прозрачности.

Качество звука во всех трёх моделях высокое. AirPods выделяются чёткими высокими частотами и широкой звуковой сценой, Bose дают насыщенные басы и чистые высокие частоты, Sony обеспечивает немного скульптурный звук "из коробки", но это можно настроить с помощью эквалайзера. Самому ведущему больше понравился звук AirPods Max, но Sony хотя бы можно настроить под себя.

По качеству связи лидирует Sony. Микрофоны у него дают более детальный звук, лучше изолируют голос. При этом AirPods и Bose тоже хороши.

Вывод

Для большинства людей наушники Sony WH-1000XM6 предоставляют больше всего возможностей. У них хорошее время работы, прекрасные возможности настройки, отличное качество звука. Это просто универсальные наушники. Но если вы приверженец экосистемы Apple, то AirPods Max будут для вас хорошим выбором. Если же для вас главные приоритеты - комфорт и портативность, то это всё могут дать Bose QuietComfort Ultra.